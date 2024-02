Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Im Mezgerwaidring gegen geparkten BMW X3 gefahren und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstagabend, 19.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.00 Uhr, ist ein Unbekannter im Mezgerwaidring, vermutlich beim Einparken, gegen die vordere Stoßstange eines am Fahrbahnrand geparkten BMW X3 gefahren. Ohne sich um den am BMW angerichteten Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Radolfzell, Tel.: 07732 95066-0, entgegen.

