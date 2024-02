Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße fordert zwei verletzte Personen und über 50.000 Euro Sachschaden

Konstanz (ots)

Zwei nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzte Personen und über 50.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Montagabend im Bereich der Ausfahrt des Rewe-Parkplatzes nahe dem Kreisverkehr mit der Riedstraße auf der Max-Stromeyer-Straße ereignet hat. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem mit drei weiteren jungen Männern besetzten VW Passat vom Kreisverkehr mit der Riedstraße kommend auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei drüfte der 19-Jährige mit einer überhöhten Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zeitgleich bog eine 77-Jährige mit einem VW Tiguan vom Rewe-Parkplatz nach links auf die Max-Stromeyer-Straße in Richtung Kreisverkehr Riedstraße ab. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einer heftigen Kollision, in deren Verlauf der Passat nach links abgewiesen wurde und mit einem dort geparkten E-Klasse Mercedes zusammenprallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes noch gegen einen dahinter abgestellten Anhänger geschoben. Die Tiguan-Fahrerin und ein 19-jähriger Mitfahrer im Passat zogen sich leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungswagenbesatzungen brachten die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Verständigte Abschleppdienste kümmerten sich um die drei nicht mehr fahrbereiten Autos. Neben zwei Rettungswagen und der Polizei war auch die Feuerwehr Konstanz mit mehreren Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften bei dem Unfall eingesetzt. Neben der Vorfahrtsverletzung der Tiguan-Fahrerin ermitteln die Beamten auch wegen einer überhöhten Geschwindigkeit des jungen Passat-Fahrers.

