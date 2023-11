Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (581/2023) Auto vermutlich übersehen - Frau beim Überqueren des Nikolausberger Wegs von Kia erfasst, Göttingerin schwer verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Nikolausberger Weg

Freitag, 24. November 2023, gegen 18.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Nikolausberger Weg ist am frühen Freitagabend (24.11.23) gegen 18.15 Uhr eine Fußgängerin von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Die 25-jährige Göttingerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wollte die Frau in Höhe einer Bushaltestelle die Straße überqueren und übersah dabei vermutlich einen in diesem Moment von links kommenden Kia. Der 24 Jahre alte Fahrer des Wagens habe nach eigenen Schilderungen trotz sofort eingeleiteter Bremsung den Zusammenstoß nicht verhindern können. Er und sein 27 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

