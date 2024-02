Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Auto mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter mutwillig einen auf dem Parkplatz des Schützenhauses an der Eglishalde abgestellten grauen Audi 80 beschädigt und dabei rund 2000 Euro Sachschaden an dem Wagen angerichtet. Der Unbekannte trat gegen einen Kotflügel sowie gegen die hintere, linke Tür des Audis und riss den linken Scheibenwischer ab. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Trossingen, Tel.: 07425 33866, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell