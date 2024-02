Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter sind in dem Zeitraum von Sonntag (25. Februar, 16 Uhr) bis Montag (26. Februar, 14 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Mainzer Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Täter die Wohnungseingangstür, um in das Haus zu gelangen. Dort gingen sie in mehrere Räume und durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden. Ob die Täter etwas erbeuteten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unklar und ist Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Ob ein Zusammenhang zu den Einbrüchen in der Straße "Hohler Weg" und "Am Musebieter" besteht, wird ebenfalls geprüft.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Damit das eigene Zuhause gut gesichert ist, weist die Polizei Olpe regelmäßig auf die Kampagne "Riegel vor" hin. Die Kampagne bietet Informationen, wie die eigenen vier Wände bestmöglich vor Einbrechenden geschützt werden können.

Zudem stehen die die Mitarbeitenden der Kriminalprävention unter der Telefonnummer 02761-9269-3131 oder per E-Mail: KVorbeugung.Olpe@polizei.nrw.de für Fragen zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell