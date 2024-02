Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtige nach Einbrüchen festgenommen

Attendorn (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (26. Februar) gegen 01:50 Uhr zwei Einbrecher "auf frischer Tat ertappt" und vorläufig festgenommen. Im Laufe der vergangenen Nacht wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche sowie ein Aufbruch eines Fahrzeugs in der Straße "Hohler Weg" und "Am Musebieter" gemeldet.

Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Beamten dann zwei Tatverdächtige feststellen und vorläufig festnehmen. Die Männer im Alter von 23 und 26 Jahren wurden in die Polizeiwache gebracht. Bei einem der Tatverdächtigen konnte Diebesgut aufgefunden werden. Zudem ergaben sich weitere Hinweise, die darauf hindeuten, dass die beiden Männer gemeinsam für den Aufbruch des Pkw und die Einbrüche verantwortlich sind.

Bei beiden Häusern sowie an dem Auto entstanden Sachschäden im jeweils dreistelligen Eurobereich. Bei dem Einbruch in der Straße "Am Musebieter" wurden Lebensmittel gestohlen, in der Straße "Hohler Weg" stahlen die Täter zwei Laptops. Diese konnten noch in der Nacht an die Berechtigten zurückgegeben werden. Die Kriminalpolizei erschien an den Tatorten und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell