POL-MS: Nach Urlaubsreise durch Skandinavien - 24-Jährige in Norwegen obduziert - Schussverletzung todesursächlich

Nachtrag zur Pressemitteilung "Freundin bei Urlaubsreise durch Skandinavien getötet - 29-Jähriger in Untersuchungshaft" (ots vom 18.10., 16:11 Uhr)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Der in Norwegen in einem See aufgefundene weibliche Leichnam - mutmaßlich die vermisste 24-Jährige aus einem kleinen Ort aus dem Kreis Steinfurt - ist am vergangenen Freitag (20.10.) in Oslo obduziert worden.

Eine Beamtin und ein Beamter der Mordkommission der Polizei Münster reisten gemeinsam für die Untersuchung mit einer Rechtsmedizinerin des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Münster nach Oslo. "Bei der Untersuchung in Norwegen wurden zwei Schussverletzungen in dem Körper der 24-Jährigen entdeckt", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt das Ergebnis der Obduktion. "Eine davon war todesursächlich. Zudem wies der Leichnam Brandverletzungen auf, die ihm nach dem Tod beigefügt worden sein müssen."

Es bestehen derzeit keine Zweifel, dass es sich bei der Frau um die 24-jährige Vermisste und Freundin des Beschuldigten handelt. Ein DNA-Abgleich steht noch aus.

Der Beschuldigte zeigt sich weiterhin nicht geständig, die 24-Jährige getötet zu haben.

Die Ermittlungen dauern an.

