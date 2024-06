Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sektdiebin leistet Widerstand - Flirt im sozialen Netzwerk endet mit unsozialem Erpressungsversuch

Iserlohn (ots)

Zwei Männer haben am Sonntagmorgen an der Mendener Straße Schläge bekommen. Kurz nach 5 Uhr gingen sie sie über den Gehweg, als ein grauer Pkw ihrer Ansicht nach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Sie gaben Handzeichen, um auf das Tempolimit von 30 km/h aufmerksam zu machen. Darauf stoppte der Wagen, zwei Männer stiegen aus, verpassten den Fußgängern mehrere Schläge und gingen weg. Die Geschlagenen riefen die Polizei und erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung.

Nach einem Flirt in einem sozialen Netzwerk sieht sich ein Iserlohner Erpressungsversuchen ausgesetzt. Vor einiger Zeit war er online mit einer Unbekannten in Kontakt gekommen. Zunächst bat sie um die Begleichung kleinerer Rechnungen. Das lehnte er ab. Freigiebiger war er jedoch, als der Kontakt erotische Züge annahm. Er verschickte Nacktaufnahmen von sich. Kurz darauf forderte ein Unbekannter von ihm Geld. Ansonsten würden die Fotos in der Zeitung veröffentlicht. Die Polizei warnt ausdrücklich davor: Man sollte online keine sensiblen Daten preisgeben - weder Banknummern, noch Vermögenswerte und schon gar keine Fotos, die man auch sonst in der Öffentlichkeit nicht zeigen würde.

Nach dem Diebstahl mehrerer Sektflaschen hat eine Frau am Samstagnachmittag beinahe einen Mitarbeiter des Geschäftes angefahren. Die Polizei konnte die stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin nur gegen ihren erheblichen Widerstand in Gewahrsam nehmen. Die Frau fiel kurz nach 14 Uhr in dem Laden an der Hagener Straße auf, weil sie massenweise Sektflaschen in einer Tasche verstaute. An der Kasse bezahlte sie jedoch nur Säfte. Draußen stieg sie als Beifahrerin in einen Pkw. Ein Mitarbeiter des Discounters verstellte dem Pkw den Weg. Der Zeuge bekam mit, wie die Frau im Pkw lautstark mit dem Fahrer stritt. Dann wechselte die Frau ans Steuer und gab Gas. Der Mitarbeiter brachte sich durch einen Satz an die Seite in Sicherheit und wurde nur leicht gestreift. Die Polizei suchte direkt die Halteranschrift auf und fand das beschriebene Paar. Das behauptete, friedlich im Bett gelegen zu haben. Als die Frau zur Blutprobenentnahme mitgenommen werden sollte, leistete sie Widerstand. Mit Hilfe von Unterstützungskräften wurde sie aus der Wohnung gebracht. Auf der Polizeiwache spuckte die 35-Jährige Polizeibeamten ins Gesicht und beschimpfte eine Beamtin als "Hure". Die Frau bekam Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahls, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Einbruch in Garagen und Gartenlaube

Am heutigen Montag gegen 4.15 Uhr haben Unbekannte die Hintertür zweier Garagen und die Tür einer Gartenlaube an der Dahlbreite aufgebrochen. Außerdem versuchte der Unbekannte, die Terrassentür zum Wohnhaus aufzubrechen. Aus der Garage wurden ein Herren-Citybike, ein Motorradhelm und eine Sporttasche gestohlen. Beim Abtransport schrammte vermutlich das Fahrrad an einem abgestellten Pkw entlang. Die Polizei sicherte Spuren.

Ein Mann beschädigte am Sonntagnachmittag im Vorbeilaufen ein zum Verkauf ausgestelltes Neufahrzeug an der Seeuferstraße. Danach rannte er immer wieder schreiend auf die Fahrbahn, so dass mehrere Fahrzeugführer stark abbremsen mussten. Die Polizei fixierte den psychisch auffälligen und zudem unter Drogen stehenden 36-Jährigen schließlich auf dem Verkehrsübungsplatz. Bei seiner Durchsuchung kam eine weiße Substanz zum Vorschein. Dabei könnte es sich um Amphetamine handeln. Nach einer Untersuchung wurde er auf Betreiben des Ordnungsamtes nach Psych-KG in ein Krankenhaus eingewiesen.

Sachbeschädigungen an Pkw

An dem langen Wochenende gab es diverse Sachbeschädigungen an Fahrzeugen: Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag wurden an der Heidestraße und an der Fritz-Lürmann-Straße Planen von Anhängern beschädigt. Zwischen Donnerstagabend und Freitag, 11 Uhr, wurden an einem an der Straße Zur Sonnenhöhe geparkten Fahrzeug alle vier Reifen zerstochen. Am Freitag gegen 8.45 Uhr wurde an der Baarstraße ein geparkter Pkw zerkratzt. Am Samstag ereilte einen an der Hembergstraße abgestellten Wagen dasselbe Schicksal. Zwischen Samstag- und Montagmorgen wurde an der Bertholdstraße das Glas eines Pkw-Außenspiegeln zerstört.

Taschendiebe

Einer 75-jährigen Frau wurde am Freitagmittag in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Sie hatte in Hemer eine höhere Geldsumme am Automaten abgehoben und war dann in die Iserlohner Innenstadt gefahren. In einem Blumengeschäft am Theodor-Heuss-Ring habe sie zwischen 12.45 und 13 Uhr ein Mann angesprochen, während ein anderer Mann dicht an ihr vorbeiging. Zu Hause bemerkte sie dann, dass der Geldbeutel aus ihrer Handtasche fehlte.

Ebenfalls am Freitag gegen 12.30 Uhr wurde einer 73-jährigen Frau am Schillerplatz die Brieftasche samt Dokumenten und Bargeld gestohlen. Sie wollte Kontoauszüge ausdrucken und legte ihre Börse kurz neben sich am Automaten ab. Beim Weggehen hat die Geldbörse verlassen. Als es ihr auffiel und sie zurückging, war das Portemonnaie bereits verschwunden.

Heute Morgen gegen 10 Uhr wurde eine 69-jährige Iserlohnerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Beim Betreten des Marktes hatte sie ihr Portemonnaie noch. Dann steckte sie es in die Handtasche und hängte diese an den Einkaufswagen. Sie konnte der Polizei heute Morgen nur noch sagen, dass sie den Einkaufswagen im Bereich der Eier kurz aus den Augen gelassen habe. An der Kasse jedenfalls stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Der Einkaufswagen ist ein schlechter Aufbewahrungsort. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

Beschädigte Türen

An der Dahlbreite beschädigten Unbekannte am Samstag kurz nach 23 Uhr die Glasscheibe einer Haustür eingetreten. Zeugen sahen fünf bis sieben Kinder im Alter von schätzungsweise 12 bis 13 Jahren wegrennen. Die Hausbewohner hörten nur einen lauten Knall. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

An der Barbarastraße wurde zwischen Sonntag, 15.50 Uhr und 16 Uhr, eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus eingetreten. Gegen 16 Uhr polterte es laut an der Tür. (cris)

Metalldiebstahl

An der Untergrüner Straße entwendeten Unbekannte Metallschrott mit einem VW Transporter. Sie entnahmen diesen am Samstagabend um halb sieben aus einem Container an der Untergrüner Straße, wie Zeugen der Polizei berichteten. Eine Fahndung im Nahbereich führte zu keinem Ergebnis, die Polizei bittet nun um Hinweise. (lubo)

Autos beschädigt

Vier PKW wurden an der Oestricher Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt. Ein Fahrzeug wurde zerkratzt, an einem PKW wurde ein Scheibenwischer abgebrochen und auf zwei Fahrzeuge wurde eingeschlagen. Die Polizei konnte einen möglichen Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen, gegen den Iserlohner wird nun ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell