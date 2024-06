Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ungebetener Partygast von der Polizei in Gewahrsam genommen

Schalksmühle (ots)

Die Polizei musste in der Nacht zum Sonntag einen ungebetenen Partygast von einer Feierlichkeit am Sportplatz Kuhlenhagen wegbringen. Gegen 0.20 Uhr meldete sich der Veranstalter der privaten Feier zum ersten Male bei der Polizei und bat um Hilfe, weil zwei nicht eingeladene Gäste das Gelände nicht verlassen würden. Die Polizei erteilte einen Platzverweis. Ein 18-jähriger Schalksmühle erwies sich als besonders hartnäckig und verließ den Platz erst, als ihm die Polizei mit einer Ingewahrsamnahme drohte. Keine Stunde später tauchte der 18-Jährige jedoch erneut auf und verpasste einem anderen Partygast einen Stoß mit dem Ellenbogen. Erneut wurde die Polizei gerufen. Als der 18-Jährige sich nicht ausweisen wollte, sollte er nach Ausweispapieren und möglichen gefährlichen Gegenständen durchsucht werden. Dagegen wehrte er sich. Nachdem Verstärkung eingetroffen war, wurde der 18-Jährige überwältigt und zur Durchsetzung des Platzverweises sowie Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Er bekam Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

