Ulm (ots) - Gegen 7 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem VW Touran zwischen Heiningen und GP-Manzen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW von der Straße ab und überschlug sich. In Seitenlage kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem nicht ...

mehr