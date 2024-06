Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Mittwoch in Ehingen ein Mann mit dem Auto auf einen Skoda auf.

Kurz nach 13.30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Skoda in den Kreisverkehr an der Albert-Einstein-Straße und Münsinger Straße ein. Dort kam ihm ein Rettungswagen entgegen. Der befand sich auf einer Einsatzfahrt und hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Um dem Rettungswagen sofort freie Bahn zu schaffen, bremste der Skodafahrer sein Auto ab. Das hatte wohl ein nachfolgender 48-jähriger Fahrer eines Mercedes nicht gesehen und stieß dem Skoda an der Ausfahrt zur Münsinger Straße in das Heck. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 5.000 Euro und am Skoda auf 3.000 Euro. Der Skoda blieb fahrbereit, der Mercedes musste von einem Abschlepper geborgen werden.

