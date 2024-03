Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher gestellt

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhren ein 64jähriger Ford-Fahrer und ein 36jähriger Dacia-Fahrer in dieser Reihenfolge die Kreisstraße 512 zwischen Daasdorf a.B. und Ottstedt a.B. Als den beiden ein 25jähriger Opel-Fahrer entgegenkam, beachtete der Ford-Fahrer das Rechtsfahrgebot nicht, so dass es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam. Die abgerissenen Teile flogen auf die Motorhaube des Dacia und verursachten dort ebenfalls Sachschaden. Der 64jährige Mann setzte seine Fahrt einfach fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er konnte schließlich in der Ortslage Ottstedt eingeholt, überholt und so zum Anhalten gebracht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

