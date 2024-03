Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradteile entwendet

Weimar (ots)

Am Verlaufe des Donnerstagvormittages machten sich unbekannte Täter an einem am Weimarer Bahnhof abgestellten E-Bike zu schaffen. Es wurden der Sattel einschließlich Sattelstütze und die Halterung für den Kindersitz demontiert und entwendet. Am Abbau des Akkus jedoch scheiterten sie, hier gelang es lediglich die Verkleidung wegzuschieben. Der Wert des Diebesgutes wird auf 300 Euro geschätzt.

