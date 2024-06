Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Radfahrerin contra Auto

Am Mittwoch trug eine 86-Jährige nach einem Zusammenstoß auf der B312 bei Biberach Verletzungen davon.

Ein 80-jähriger Autofahrer war gegen 9.15 auf der B312 in Richtung Ochsenhausen unterwegs. Er fuhr mit seinem VW, als kurz nach dem Ortsausgang Ringschnait und nach dem Kurvenbereich eine 86-Jährige mit ihrem Pedelec von rechts aus einem Feldweg auf die Straße einfuhr. Die Frau wollte die B312 überqueren und auf dem gegenüberliegenden Feldweg weiterfahren. Dabei achtete sie wohl nicht auf den Verkehr auf der B312 und der von links kommende Pkw erfasste trotz Bremsung und Ausweichmanöver das Hinterrad des Pedelec. Die Seniorin wurde von ihrem Rad geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Der Pkw kam bei dem Ausweichmanöver nach rechts von der Straße ab, schanzte über den Straßengraben und blieb in einer Wiese Stehen. Ein Ersthelfer zog die Radlerin von der Straße und kümmerte sich um die Verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß total beschädigt. Auch der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Pedelec entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Schaden an dem Auto wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Während der Unfallaufnahme kam es auf der B312 bis 10.15 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen.

