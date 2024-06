Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch in Riedlingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr fuhr eine 66-Jährige mit ihrem einem Opel auf dem Zubringer von der B312 auf die B311. Vor ihr war ein 76-Jähriger mit einem Kia in gleicher Richtung unterwegs. Der Mann bremste sein Auto an der Einmündung zur B311 ab. Das bemerkte wohl die 66-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des stehenden Kia. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro.

++++1192507 (JS)

