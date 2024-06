Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Für etwa 3.000 Euro Sachschaden sorgte am Mittwoch ein Unbekannter in Börtlingen.

Ulm (ots)

Der Kia parkte in der Hauptstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte kurz nach 9 Uhr an dem Kia entlang. Dabei wurde auch der linke Außenspiegel abgerissen. Der Verursacher hielt an und legte den Außenspiegel auf den Gehweg. Danach fuhr er einfach weiter. Zeugen konnten das beobachten, jedoch keine weiteren Angaben zum Fahrzeug machen. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

