Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240114 - 0052 Frankfurt - Niederrad: Jugendliche in fremdem Keller

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte stellten am Freitag, den 12. Januar 2024, gegen 22:20 Uhr in einem Wohnhaus in Niederrad drei Jugendliche und einen Heranwachsenden fest, die sich unberechtigt in einem Keller aufhielten. Einer von ihnen, 16 Jahre alt, leistete bei der anschließenden Kontrolle erheblichen Widerstand.

Anwohner "Im Mainfeld" meldeten der Polizei mehrere Jugendliche, die im Keller eines Mehrfamilienhauses Cannabis konsumieren sollen. Eine entsandte Streife traf kurz darauf in einem Verschlag des besagten Kellers eine männliche Vierergruppe im Alter von 15, 16, 17 und 19 Jahren an. In dem Kellerraum befanden sich auf einem Tisch vor einer Couch Reste einiger Joints. Einer der Jugendlichen, 16 Jahre alt, hatte zudem eine geringe Menge Haschisch einstecken, die er den Beamten aushändigte. Während seiner Durchsuchung versuchte er sich allerdings der Maßnahme zu entziehen. Zuerst stieß er einen Beamten von sich weg und wollte dann den Keller verlassen, was jedoch verhindert werden konnte. In der Folge setzte sich der Jugendliche zur Wehr, indem er um sich schlug, dadurch den Beamten am Kopf traf und einer Beamtin an den Haaren zog. Die Streife brachte ihn dann zu Boden und nahm ihn fest. Zur Unterstützung herbeigerufene Polizeibeamte verbrachten den renitenten Jugendlichen auf ein Polizeirevier. Nach den polizeilichen Maßnahmen überstellten sie ihn zuhause seiner Mutter.

Da keiner aus der Vierergruppe Anwohner des Wohngebäudes ist, wird in der Sache wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Zusätzlich muss sich der 16-Jährige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die verletzten Polizeibeamten trugen Prellungen davon, waren aber weiterhin dienstfähig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell