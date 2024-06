Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Aus dem Verkehr gezogen

Deutlich überladen war am Mittwoch ein Laster auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Die Polizei sah den Kleinlaster am späten Vormittag auf der A8 in Richtung München fahren. An der Rastanlage Gruibingen wurde der IVECO Kleinlaster gestoppt. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass das Fahrzeug deutlich überladen war. Eine durchgeführte Wiegung ergab ein Gesamtgewicht von 5.020 kg anstatt der erlaubten 3.500 kg. Der Laster war somit um 44% überladen. Dem 56-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der muss nun mit einem Bußgeld von 235 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell