POL-NK: Verkehrsunfallflucht in Illingen

Eppelborn-OT Habach (ots) - Am Samstagmorgen, 11.05.2024 kommt es gegen 01:00 Uhr zu einem Brandgeschehen in Eppelborn. Ein dort befindliches Carport mit darunter abgestelltem hochwertigem SUV wird hierbei vollständig zerstört. Ebenso werden die auf dem Dach des Carports installierte Photovoltaikanlage, die in der Nähe befindliche Wärmepumpe sowie zwei Fenster des angrenzenden Wohngebäudes stark in Mitleidenschaft ...

mehr