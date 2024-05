Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Wechselseitige Körperverletzung in der Neunkircher Innenstadt

Neunkirchen (ots)

In der Nacht von Montag, den 14.05.24, auf Dienstag, den 15.05.24, kam es gegen 01:00 Uhr in der Lindenallee in Neunkirchen zu einem Streit zwischen zwei Passantengruppen. Es handelte sich hierbei um insgesamt fünf Frauen im Alter von 16 - 45 Jahren, die derzeit alle im Landkreis Neunkirchen wohnhaft sind. Im Verlauf des Streits kam es zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. In der Folge wird nun gegen zwei der fünf Frauen ermittelt. Die Hintergründe des Streits sind aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten derzeit noch nicht bekannt.

