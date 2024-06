Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Unfallfälle mit Fahrrad, Lkw und Pkws

Aalen (ots)

Crailsheim: Handtaschendiebstahl aus Pkw

Am Donnerstagmittag um 13:45 Uhr wurde einer 73-jährigen, währenddessen sie ihren Einkauf in der Schönebürgstraße verpackte, die Handtasche mit samt Inhalt entwendet. Diese war zuvor auf dem Beifahrersitz ihres VW abgelegt worden. In der Handtasche befand sich ein Handy, Bargeld sowie ausweisende Dokumente und eine Bankkarte. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: Pkw beschädigt

Am Donnerstag um 12 Uhr bog ein Lkw von der Graf-Pückler-Straße auf die Bahnhofstraße ein, als ihm beim Abbiegen die Hecktüre geöffnet wird. Diese wurde zuvor nicht ordnungsgemäß verschlossen und beschädigte deshalb einen geparkten Pkw der Marke Audi. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Gaildorf: Verkehrsunfall durch Übersehen

Ein Pkw der Marke Renault möchte am Donnerstag um 13:30 Uhr von der Schillerstraße stadtauswärts in die Karlstraße abbiegen. Dort übersieht der 76-Jähriger Fahrer einen ordnungsgemäß auf der Karlstraße in Fahrrichtung Innenstadt fahrenden Mercedes-Benz Kleinbus. Dadurch kommt es zum Zusammenstoß, bei welchem der Renault frontal an der Stoßstange beschädigt wird und der Kleinbus eines 60-jährigen an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrradunfall durch Vorrang nehmen

Am Donnerstag um 16.05 Uhr fuhr eine 38-jährige von der Max-Plank-Straße in Richtung Donaualle, als sie in die Hofeinfahrt einer Firma einfahren möchte. Währenddessen stellte sie fest, dass ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg in ihre Richtung fährt. Auf Grund einer Fehleinschätzung missachtete die VW-Fahrerin den Vorrang und biegt ab. Daraufhin kollidierte ein 31-Jähriger mit dem rechten hinteren Radlauf des Pkws und stürzte anschließend. Es entstand am Fahrrad ein Sachschaden von 200 Euro. Der 31-Jährige wird zur Überprüfung in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren.

Schwäbisch Hall: Parklücken-Panne führt zu hohem Sachschaden

In der Raiffeisenstraße wollte am Donnerstag um 12:20 Uhr eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin in eine Parklücke eines Gartencenters einparken. Nachdem sie in der Parklücke stand, verwechselte sie das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr daraufhin beschleunigt mit ihrem Pkw auf die Fensterscheibe des Gebäudes zu. Anschließend zog sie das Lenkrad nach rechts und prallte hierdurch auf einen neben ihr geparkten Mazda. Daraufhin prallte sie gegen einen Pfeiler und erneut die Wand des Gebäudes und prallte schlussendlich frontal gegen einen weiteren geparkten Pkw der Marke Nissan. Dort kommt der Mercedes schließlich zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell