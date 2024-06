POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Winnenden

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Brand in der Oderstraße Gegen 20:40 Uhr kam es in einem Wohnblock in der Oderstraße in Schwäbisch Gmünd, Oberbettringen, zu einem Wohnungsbrand. Das Gebäude wurde vollständig geräumt. Ca. 35 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr war der Brand bereits um 21:10 Uhr gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Derzeit ist noch unklar, ob sie ...

