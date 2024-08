POL-PPWP: An der Hauswand hängen geblieben...

Kaiserslautern (ots) - In der vergangenen Nacht (4./5. August) kam es gegen 0:18 Uhr zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Mini die Meuthstraße in Richtung Lauterstraße. Da er nach erster Einschätzung vermutlich deutlich zu schnell unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand. Zur Überraschung der Polizeibeamten waren am Unfallort ...

mehr