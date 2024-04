POL-FR: Freiburg: Jugendliche in Bus von zwei Unbekannten belästigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 20.04.2024, haben sich in Wehr-Brennet zwei unbekannte Männer an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Zumindest in zwei Fällen wurden sie fündig. Sie stahlen aus unverschlossenen Fahrzeugen in der Bergseestraße und der Wehrtalstraße darin verwahrte Geldbörsen. Von den Tatverdächtigen liegen Aufnahmen aus ...

mehr