Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu schnell, zu viele Insassen und alkoholisiert

Kaiserslautern (ots)

In der vergangenen Nacht (4./5. August) kam es gegen 0:18 Uhr zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Mini die Meuthstraße in Richtung Lauterstraße. Da er nach erster Einschätzung vermutlich deutlich zu schnell unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand. Zur Überraschung der Polizeibeamten waren am Unfallort mehr Fahrzeuginsassen als erwartet. Der Kleinwagen war nämlich mit sechs Personen besetzt - zwei mehr als erlaubt. Zudem stellten die Polizisten bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 2,31 Promille fest. Dies hatte für den Fahrzeugführer eine Blutprobe sowie die vorläufige Einziehung seiner Fahrerlaubnis zur Folge. Zudem muss er sich auch noch für weitere Unfallfolgen verantworten, da zwei seiner Mitfahrer bei dem Unfall verletzt wurden. |clm

