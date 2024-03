Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 30.03.24 aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn

Feuerwehr löscht brennenden Baum

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr am Freitagabend in das Naturschutzgebiet am Seeufer in Tunau gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Kressbronn, die mit 11 Eisatzkräften anrückte, wurde ein umgestürzter und brennender Baum festgestellt. Dieser wurde abgelöscht. Warum der Baum in Brand geriet, ist bislang nicht bekannt.

Markdorf

Polizei zieht angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Den 31jährigen Lenker eines Pkw BMW kontrollierten Beamte des Polizeireviers Überlingen am frühen Samstagmorgen in Markdorf. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Die Beamten ermitteln nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

