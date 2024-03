Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter am Montagabend auf einem Parkplatz in der Grabenbachstraße, vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtüre, verursacht hat. Der Beifahrer eines Pkw dürfte beim Ein-oder Aussteigen einen geparkten Pkw touchiert haben, kümmerte sich danach jedoch nicht um die Schadensregulierung. Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 auf dem Polizeiposten Meßkirch zu melden. Zeitpunkt des Unfalls war zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr.

Sigmaringen

Beim Ein- oder Aussteigen Pkw beschädigt

Beim Ein- oder Aussteigen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr, in der Scheffelstraße auf einem Kiesparkplatz einen dort geparkten Pkw beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, der sich bislang nicht um den Schaden gekümmert hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Dieses hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen.

Ostrach

Pkw beanstandet, Anhänger ohne Licht und Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Einen Pkw beanstandet haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend auf der L 194 bei Ostrach. Das Gespann war den Polizisten aufgefallen, weil der Anhänger des Pkws bei Regen und Dunkelheit komplett ohne Beleuchtung war. Neben dem nicht beleuchteten Anhänger wies auch der Fiat des 30 Jahre alten Mannes diverse Mängel an den lichttechnischen Einrichtungen auf. So funktionieren sowohl das Abblendlicht, das Bremslicht, die Blinker als auch das Rücklicht nicht ordnungsgemäß. Darüber hinaus war ein Reifen des Fahrzeugs grenzwertig abgefahren. Dem nicht genug, konnte der 30-Jährige lediglich einen Führerschein der Klasse B vorzeigen, obwohl er für das Gespann einen Führerschein der Klasse BE benötigt hätte. Der Fahrzeuglenker muss nun seinen Wagen überprüfen lassen und mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Pfullendorf

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zweier Personengruppen, Schlagstöcke sichergestellt

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Pfarrhofgasse wurden mehrere Polizeistreifen am Mittwochabend gegen 19 Uhr gerufen. Ein Anrufer hatte gemeldet, dass mehrere Personen mit Schlagstöcken und Steinen aufeinander losgehen würden. Bei Eintreffen der Streifen konnte lediglich noch ein 26-Jähriger festgestellt werden, der noch zu flüchten versuchte. Die Einsatzkräfte stellen den Mann und nahmen im zwei Schlagstöcke ab, die er bei sich hatte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem Ablauf und den Beteiligten der Auseinandersetzung dauern an. Etwaige Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich auf dem Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Mehrere Streifen bei gefährlicher Körperverletzung im Einsatz

Mehrere Polizeistreifen, darunter auch die Polizeihundeführerstaffel, war am Mittwochabend in einer Unterkunft in Mengen im Einsatz. Gegen 19.15 Uhr wurde dort zunächst eine Auseinandersetzung gemeldet, bei der angeblich auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Die Überprüfungen der Einsatzkräfte ergaben, dass ein 34-Jähriger aus einer Nichtigkeit heraus mit einem 29-Jährigen aneinandergeraten war und diesem mit einem Glas in das Gesicht geschlagen hat. Der mit über einem Promille alkoholisierte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf dem Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt. Er wird wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der 29-Jährige wurde von einem Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde leicht verletzt.

Herbertingen

Verkehrskontrollen

Rund drei Dutzend Gurtverstöße, sechs Autofahrer, die während der Fahrt ihr Handy bedienten, und ein alkoholisierter Fahrzeuglenker sind die Bilanz einer Verkehrskontrolle des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwoch in der Hauptstraße. Die nicht angegurteten Autofahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, auf die durch ihr Mobiltelefon Abgelenkten kommt zusätzlich noch ein Punkt in Flensburg hinzu. Ein deutlich empfindlicheres Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot erwartet hingegen den 72 Jahre alten Verkehrsteilnehmer, der mit über 0,5 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell