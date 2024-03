Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Polizeikontrolle

Gleich mehrere Anzeigen erwarten einen 21-Jährigen, der am späten Mittwochabend im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert wurde. Als der junge Mann die Beamten erblickte, versuchte er mit seinem BMW unauffällig zu flüchten und stellte seinen Wagen kurz darauf ab. Bei der Überprüfung des Autos und des Fahrers stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte und das Kennzeichen nicht zum Wagen passte. Dem 21-Jährigen drohen neben einer Strafanzeige wegen des unerlaubten Fahrens unter anderem auch Konsequenzen wegen eines möglichen Kennzeichendiebstahls und Urkundenfälschung. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Meckenbeuren

Unfall beim Rangieren - Fahrer ohne Führerschein

Nach einem Unfall am Mittwochvormittag muss ein Radlader-Fahrer mit einer Anzeige rechnen. Der 22-Jährige rangierte in der Hans-Thoma-Straße mit seinem Fahrzeug, stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrad geparkten Toyota und verursachte rund 1.500 Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Immenstaad

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 31. Ein 54 Jahre alter Lastwagenfahrer erkannte offenbar das Stauende zu spät und fuhr auf einen Renault auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf den vorausfahrenden MINI geschoben. Die beiden Insassen des Renault zogen sich leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Während am Lastwagen und am MINI Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 5.000 Euro entstand, wird dieser am Renault auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Auffahrunfall

Blechschaden entstand am Mittwoch gegen 8.30 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Bahnhofstraße. Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte offenbar zu spät, dass der vorausfahrende 47 Jahre alte Fiat-Lenker am Fußgängerüberweg anhalten musste und fuhr auf. Am Mercedes entstand rund 5.000 Euro, am Fiat etwa 3.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meersburg

Übermäßiges Glockenspiel - Polizeieinsatz

Das Glockenspiel einer Kirche in Meersburg rief am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan. Nachdem die Glocken eine Stunde am Stück in maximaler Schlagzahl ertönten, war es selbst einer streng gläubigen Anwohnerin zu bunt, worauf sie die Ruhestörung bei der Polizei meldete. Die Beamten brachten in Erfahrung, dass ein technischer Defekt die Ursache war und der Pfarrer offenbar bereits selbst am Werkeln war, um für Ruhe zu sorgen.

Heiligenberg

Auto in Vollbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der L 201 bei Heiligenberg aus. Der 63 Jahre alte Fahrer des Wagens hatte bemerkt, dass der Motor unrund lief und stellt kurz darauf Rauch aus dem Motorraum fest. Er stellte seinen Wagen ab und musste mit ansehen, wie der Audi wenig später in Flammen aufging. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Audi bereits in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der 63-Jährige kam mit dem Schrecken davon. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

Hagnau

Auto rollt im Stau rückwärts

Weil er seinen Wagen am Mittwoch gegen 14.30 Uhr nicht richtig gesichert hat, verursachte ein 82-Jähriger im Stau in Hagnau Sachschaden. Der Senior hatte erkannt, dass beim Wagen vor ihm das Rücklicht offenbar defekt war und wollte dies dem Fahrer bei günstiger Gelegenheit mitteilen. Beim Aussteigen rollte sein Skoda auf abschüssiger Fahrbahn los und stieß gegen den hinter ihm stehenden Fiat einer 42-Jährigen. Der Sachschaden fiel mit wenigen hundert Euro glücklicherweise gering aus.

Salem / Bermatingen

Drogengeschäft fliegt auf

Polizisten haben am Donnerstagabend gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Beamten hatten gegen 19.45 Uhr beobachtet, wie ein 31-jähriger Rollerfahrer aus einer Hofausfahrt in Salem herausfuhr und kontrollierten den Mann im Bereich Bermatingen. In der Kontrolle gab er zum einen an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und händigte den Polizisten in der Folge rund 30 Gramm Marihuana sowie 50 Gramm Amphetamin aus. Darüber hinaus stand er offenbar unter dem Einfluss von Drogen und musste die Polizisten in der Folge zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Weil der 31-Jährige aus dem Hof eines Mannes herausgefahren war, der in der Vergangenheit unerlaubten Umgang mit Betäubungsmitteln hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen an. Unter anderem fanden die Ermittler etwa 120 Gramm Haschisch, rund 40 Gramm sowie sechs Pflanzen Marihuana und 20 Gramm Amphetamin. Darüber hinaus auch etwa 200 Ecstasy-Tabletten, diverse Kräuter und Pilze sowie eine Indoorplantage. Beide Männer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell