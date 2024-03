Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unbekannte brechen in Supermarkt ein

In den frühen Freitagmorgenstunden brachen drei maskierte Täter über eine Hintertür in einen Supermarkt in der Heinrich-Heine-Straße ein. Im Supermarkt gingen die Täter gezielt zu einem Regal mit den E-Zigaretten und entwendeten einige Packungen. Hierbei lösten sie eine Sicherheitsvorrichtung aus und verließen daraufhin, noch vor Eintreffen der Polizei, den Supermarkt. Die drei maskierten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten E-Zigaretten liegt bei 40 Euro.

Friedrichshafen

Hund angefahren und geflüchtet

Am Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Tatverdächtiger mit einem Audi S4 verbotswidrig die Unterführung in der Aistegstraße aus der Paulinenstraße kommend. Hierbei erfasste er mit dem Fahrzeug frontal einen Hund, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Straße befand. Der Hund wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er später in einer Tierklinik behandelt werden musste. Der Unfall wurde zufällig von einer Streifenwagenbesatzung beobachtet, die sich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz befanden. Als der Unfallverursacher die entgegenkommende Streifenbesatzung sah, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit rechts am Streifenwagen vorbei und flüchtete weiter auf der Aistegstraße. Das es hierbei zu keinem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen kam war reine Glückssache. Bei der anschließenden Fahndung wurde der flüchtige Pkw in der Aistegstraße verlassen festgestellt. Ein Zeuge gab später an, dass er zwei männlich Personen aus dem Audi aussteigen sah. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen und falsche Kennzeichen angebracht waren. Im Fahrzeug wurden anschließend Beweismittel aufgefunden welche zur Identität des Tatverdächtigen führten. Ob am Audi durch die Kollision mit dem Hund ein Schaden entstand, ist bislang nicht geklärt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell