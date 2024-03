POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.03.2024: E-Scooter-Fahrer unter Drogen und ohne Versicherung unterwegs

Salzgitter (ots) - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag um 10.15 Uhr wurde in der Reichenberger Straße in Salzgitter-Gebhardshagen der 28-jährige Fahrer eines E-Scooters von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann aus Salzgitter vor Fahrtantritt Drogen konsumiert ...

mehr