Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 24. März 2024:

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte schlagen und treten auf Brüderpaar ein

Ein folgenschweres Gewaltdelikt ereignete sich am gestrigen Samstag, gegen 20 Uhr, in Sickte. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Bahnhofstraße wurden dabei zwei Brüder im Alter von 23 und 25 Jahren von zwei bislang unbekannten, männlichen Personen angegriffen. Die Täter, welche sich zuvor auf einem E-Scooter den Opfern genähert hatten, malträtierten das Brüderduo mit Schlägen und Tritten. Der 23-Jährige wurde dabei dermaßen verletzt, dass er mit einem Rettungswagen dem Klinikum zugeführt werden musste. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung. Da die Angreifer nach Tatausführung die Flucht ergriffen, bittet die Polizei um Hinweise zur Identifizierung der Täter. Einer der Angreifer soll schätzungsweise 1,80 Meter groß und von schlanker Gestalt sein. Er hatte kurze, blonde Haare und war mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Hose bekleidet. Zudem trug er weiße Schuhe. Der zweite Täter soll ca. 1,70 Meter groß und korpulent sein. Er hatte braunes, kurzes Haar und war mit einer dunklen Jacke sowie einer graufarbenen Hose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation Cremlingen, Tel.: 05306/932230.

