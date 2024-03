Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.03.2024 - Zwei Gymnasien von Einbrüchen und Vandalismus betroffen - Zeugen gesucht

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Rosenwall, Gymnasium Große Schule, 20.03.24, 21:00 Uhr - 21.03.24, 06:00 Uhr Wolfenbüttel, Schlossplatz, Gymnasium im Schloss, 21.03.24, 16:00 - 22.03.24, 07:15 Uhr

In den beiden vergangenen Nächten waren zwei Wolfenbütteler Gymnasien von Einbruch und Vandalismus betroffen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die "Große Schule" am Rosenwall eingebrochen. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen und durchsuchten diese. Angaben zu möglichem Diebesgut und der Höhe des Sachschadens können der Zeit nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt hinsichtlich eines Diebstahls in besonders schwerem Fall.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag randalierten offensichtlich Unbekannte in den Räumlichkeiten des "Schlosses". Hier wurde unter anderem der Inhalt eines Feuerlöschers versprüht, Scheiben eingeschlagen und Türen beschädigt. Ob es auch zu einem Diebstahl gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell