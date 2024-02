POL-VER: Pressemeldungen vom 24.02.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden - Keine Meldungen

Autobahnen - Keine Meldungen

Achim

Fahrrad entwendet

Oyten. Bereits am Mittwoch wurde in der Schulstraße ein blaues Damenfahrrad entwendet, das abgeschlossen in einem Garten abgestellt war. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oyten unter Tel. 04207/911060 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Ottersberg. Am frühen Samstagmorgen drang ein Täter auf bislang unbekannte Art in ein Wohnhaus im Birkenweg ein. Er wurde durch die im Haus schlafenden Bewohner überrascht und konnte nach einer kurzen Verfolgung durch sie gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Täter wurde dann vorläufig festgenommen.

Betrunken auf dem Motorroller unterwegs

Ottersberg. Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 32-jährigen Rollerfahrer in der Straße Am Damm. Dabei konnten sie feststellen, dass der Fahrer sowohl unter Alkohol-, als auch Drogeneinfluss stand. Zudem besaß er keinen Führerschein und der Roller war nicht versichert. Daher wurde beim Fahrer eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Osterholz

Fahrraddiebstahl von Privatgrundstück

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wird durch einen bisher unbekannten Täter ein hochwertiges Fahrrad von einem Privatgrundstück in Bereich der Kirchenstraße in Osterholz-Scharmbeck entwendet. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeikommissariat Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr kommt in Buschhausen ein 63jähriger Autofahrer aus Axstedt mit seinem Opel von der Fahrbahn der Straße Feldhorst ab. Das Auto kollidiert mit mehreren Bäumen und überschlägt sich. Der Autofahrer wird mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

