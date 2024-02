Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Reifensätze entwendet++Einbruch in Mehrfamilienhaus++Bei Unfall schwerverletzt++E-Scooter übersehen+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Reifensätze entwendet+ Achim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 03.55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Straße Rehland ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür zu der rückwärtig gelegenen Lagerhalle und entwendeten mehrere Reifensätze. Ein Mitarbeiter störte die Täter vermutlich während der Tat und sie flüchteten mit einem weißen Transporter in unbekannte Richtung. An diesem war kein Kennzeichen angebracht. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Einbruch in Mehrfamilienhaus+ Achim. In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr bis Donnerstag, 13.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Am Westerfeld indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnungen im Erdgeschoss und Obergeschoss. Sie entwendeten diversen Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

+Bei Unfall schwerverletzt+ Achim. Am Donnerstag, gegen 14 Uhr, verletzte sich ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw bei einem Unfall schwer. Der 31-Jährige befuhr mit seinem Honda die Bollener Landstraße und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er stieß mit einem Baum zusammen und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 31-Jährige unter Einfluss gefahren war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Sachschaden wird auf ca. 10.100 Euro geschätzt.

+E-Scooter übersehen+ Achim. Donnerstagabend kam es auf der Dresdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein Kind und ein Jugendlicher wurden dabei leicht verletzt. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Opel beabsichtigte, auf einen Parkplatz abzubiegen. Auf dem Gehweg fuhren der Jugendliche und das Kind auf einem E-Scooter. Diese übersah der 32-Jährige. Er stieß mit ihnen zusammen und verletzte sie leicht. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus.

