POL-VER: +Schulbus zum Ausweichen genötigt - Zeugen gesucht++In Weinhandlung eingebrochen++Alkoholisiert und ohne Führerschein gefahren++Unfall an Einmündung++Mehrere Verletzte nach Unfall+

+Schulbus zum Ausweichen genötigt - Zeugen gesucht+ Langwedel. Mittwochmorgen, gegen 07.20 Uhr, kam es auf der A27 in Richtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel zu einer Nötigung eines Schulbusses. Ersten Informationen nach fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw-Autotransporters zunächst dicht auf einen mit Schulkindern besetzten Transporter eines 60-jährigen Fahrers auf. Der Autotransporter wollte den Schulbus überholen, blieb dann allerdings auf einer Höhe mit diesem. Der unbekannte Fahrer fuhr im Verlauf stark nach rechts, sodass der 60-Jährige ebenfalls nach rechts ausweichen musste. Die Kinder und der Fahrer blieben unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zu dem Autotransporter. Diese können der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 mitgeteilt werden.

+In Weinhandlung eingebrochen+ Verden. Am frühen Donnerstagmorgen, um 0.55 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Weingeschäft im Lönsweg weg. Der Täter öffnete gewaltsam die Eingangstür und entwendete mehrere Flaschen Wein. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und konnte sehen, wie der Täter mit einem Fahrrad flüchtete. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Alkoholisiert und ohne Führerschein gefahren+ Langwedel. Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizei Achim in der Hustedter Straße einen 53-jährigen Fahrer eines BMW. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Zudem stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der 53-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Dafür wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

+Unfall an Einmündung+ Blender. Am Mittwochmorgen, gegen 06.50 Uhr, kam es auf der Blender Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Opel befuhr den Meierkamp und wollte auf die L202 abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden VW eines 32 Jahre alten Fahrers und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

+Mehrere Verletzte nach Unfall+ Langwedel. Im Ortsteil Langwedel-Förth kam es in der Nacht zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt wurden. Ersten Informationen zufolge befuhren ein 34-jähriger Fahrer eines Ford und ein 19-jähriger Fahrer eines VW hintereinander die L158 in Richtung Verden. In Höhe Im Förth verlangsamte der 34-Jährige sein Fahrzeug und fuhr nach rechts in eine Einmündung. Dies wollte der 19-Jährige nutzen und setzte zum Überholen an. Der 34-Jährige übersah den VW und fuhr zum Wenden wieder auf die Fahrbahn. Der Ford wurde frontal von dem VW erfasst und der VW rutschte durch den Aufprall auf der Leitplanke. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen.

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr Langwedel hatten der 19-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer ihr Fahrzeug bereits selbstständig verlassen. Mehrere Ersthelfer hatten zudem den verletzten 34-Jährigen aus seinem Fahrzeug geholt und kümmerten sich um ihn.

Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Da der Verdacht entstand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die beiden Leichtverletzten, der 19-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer, wollten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro beziffert.

