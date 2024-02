Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Durch Hundebiss verletzt++Alkohol gestohlen+

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Durch Hundebiss verletzt+ Hambergen. Am Dienstag, gegen 16 Uhr, verletzte ein frei laufender Hund im Windhornsweg eine 53-jährige Spaziergängerin, welche ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs war. Ersten Informationen zufolge liefen drei Hunde auf die Spaziergängerin zu, woraufhin sie ihren Hund auf den Arm nahm. Einer der Hunde, ein schwarz-weißer Collie, sprang an ihr hoch und biss ihr in den Arm. Die 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

In der Nähe befand sich ein möglicher Zeuge, welcher den Vorfall beobachtet haben soll. Dieser und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hambergen unter 04793-957580 zu melden.

+Alkohol gestohlen+ Lilienthal. In der Zeit von Sonntag 22 Uhr bis Dienstag 10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Lagercontainer eines Restaurants, welches in der Hauptstraße im Bereich der Bahnhofsstraße liegt. Die Täter öffneten gewaltsam den Metallcontainer und entwendeten diverse Flaschen mit Alkohol. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell