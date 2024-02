Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Buntmetall entwendet

Breitungen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag in einer Firma in der Nordstraße in Breitungen zu schaffen. Sie entwendeten mehrere Blechtafeln mit einem Gewicht von ca. 5 Tonnen, die auf dem Firmengelände lagen. Ein Schaden von etwa 14.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen mit der Angabe des Aktenzeichens 0038181/2024 zu melden.

