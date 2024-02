Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Wasungen (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Montagabend eine 37-jährige Autofahrerin in der Meininger Straße in Wasungen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain an. Aus diesem Grund musste die Frau die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, ihr Auto stehenlassen und erhält nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

