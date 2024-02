LPI-SHL: Stark alkoholisierten Radfahrer erwischt

Meiningen (ots) - Am Sonntag gegen 01:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Keller einer Zahnarztpraxis in der Elisabeth-Schumacher-Straße in Meiningen ein. Vermutlich durch die Auslösung des Alarms gestört, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. An mehreren angegriffenen Türen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich ...

