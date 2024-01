POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Rohrbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Mikrowelle in der Landauer Straße in Rohrbach. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitten drei Personen eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Löschung des Brandes war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe ...

