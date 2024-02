LPI-SHL: Brand auf Terrasse

Breitungen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen stürzte ein 21-Jähriger mit seinem E-Bike in der Poststraße in Breitungen. Er stieß gegen einen Metallzaun und musste leicht verletzt ins Klinikum gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Den 21-jährigen erwartet jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Hugk Telefon: ...

