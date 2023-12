POL-OH: Verkehrsunfall - Zwei Personen schwer verletzt

Fulda (ots) - Großenlüder. Am Mittwoch (06.12.) wurde gegen 17:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B254 in Höhe der Anschlussstelle Großenlüder-Ost gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein in Fahrtrichtung Fulda fahrender Pkw war im Begriff, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen und kollidierte dabei frontal mit einem ...

