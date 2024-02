POL-VER: +Hoher Sachschaden bei Unfall++Verletzte Beifahrerin++Unfall beim Rückwärtsfahren++Gestützten Baum übersehen+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Vollersode. Donnerstagvormittag kam es auf der Wallhöfener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 54-jähriger Fahrer eines Lkw wollte von der Bergstraße auf die B74 einbiegen und übersah beim Anfahren den VW eines 80-jährigen Fahrers. Dieser war auf der B74 in Richtung Bremen unterwegs. Der Lkw stieß mit dem VW zusammen und schob das Fahrzeug in einen Einmündungsbereich. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 19.000 Euro beziffert.

+Verletzte Beifahrerin+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Kreuzung der Osterholzer Straße zur Pappstraße übersah am Donnerstag gegen 11.15 Uhr ein 68-jähriger Fahrer eines Mitsubishi beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Ein 80-jähriger Fahrer eines Opel und seine 78-jährige Beifahrerin befuhren die Straße Am Hünenstein in Richtung Bahnhof. Der 68-Jährige wollte von der Pappstraße in die Osterholzer Straße abbiegen und stieß mit dem entgegenkommenden Opel zusammen. Die leichtverletzte 78-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

+Unfall beim Rückwärtsfahren+ Worpswede. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Straße Auf der Dohnhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Der 28 Jahre alte Fahrer des Transporters fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und stieß mit dem Audi eines 34-Jährigen zusammen. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

+Gestützten Baum übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. Donnerstagnacht, um 23.30 Uhr, sorgte ein umgestürzter Baum auf der Bremerhavener Heerstraße für einen Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die L135 in Richtung Bremen. Im Ortsteil Heilshorn übersah er einen auf die Fahrbahn gestützten Baum und stieß mit diesem zusammen. Der Mercedes geriet ins Schleudern und stieß im Verlauf gegen beide Seitenschutzplanken. Das Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 39-Jährige verletzte sich leicht und begab sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro beziffert.

