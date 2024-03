Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 24.03.2024

Salzgitter (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag um 10.15 Uhr wurde in der Reichenberger Straße in Salzgitter-Gebhardshagen der 28-jährige Fahrer eines E-Scooters von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann aus Salzgitter vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Da außerdem für den Scooter keine Versicherung bestand, wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr kam es an der Einmündung der Sternbergstraße mit der Straße Am Förstergarten in Salzgitter-Gebhardshagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter leicht verletzt wurde. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Wolfenbüttel missachtete mit seinem Transporter die Vorfahrt, so dass er mit dem VW Polo der Frau zusammenstieß. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden von 7000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 35-jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

