Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach körperlicher Auseinandersetzung in Straßenbahnlinie 2 - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:50 Uhr soll ein 46-Jähriger eine 17-Jährige unsittlich im Gesäßbereich berührt haben. Sie befand sich währenddessen in der Straßenbahnlinie 2 auf Höhe der Haltestelle Paradeplatz in Fahrtrichtung Neckarstadt. Zudem war sie in Begleitung von zwei Freundinnen, einem 17-jährigen Freund sowie einer bislang weiteren unbekannten männlichen Person. Nachdem sich die 17-Jährige vorerst lautstark verbal gegen den Mann zur Wehr setze, soll dieser versucht haben, nach ihr zu schlagen. In der Folge hat sie den 46-Jährigen von sich weggestoßen, woraufhin dieser wiederum gegen ihren Kopf geschlagen haben soll und die Jugendliche leicht verletzte. Außerdem soll der 46-Jährige die Jugendliche und ihren 17-jährigen Begleiter beleidigt haben. An der Haltestelle Paradeplatz verließ der 46-Jährige die Straßenbahn. Die bislang unbekannte männliche Person schlug dem Mann daraufhin unvermittelt ins Gesicht, weshalb er zu Boden stürzte. Der 17-jährige Begleiter der Jugendlichen trat dem am Boden liegenden Mann sodann ins Gesicht, weshalb der Mann leicht verletzt wurde. Alle weiteren Beteiligten verließen daraufhin die Örtlichkeit. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnten die zwei 17-Jährigen angetroffen werden. Beide wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht.

Über den bislang unbekannten Täter ist lediglich Folgendes bekannt: männlich, schmächtige Statur. Er trug eine grau/schwarze Jacke.

Das Haus des Jugendrechts des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem unbekannten Täter und der Tat machen können. Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden.

