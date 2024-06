POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: !Berichtigung! Wohngebäude in Brand // Pressemitteilung Nr.3

Mannheim (ots) - Am späten Mittwochabend um 23:25 Uhr fuhr ein 42-jähriger Renault-Fahrer auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Fahrtrichtung Heidelberg. In Höhe der Einmündung zur Fahrlachstraße missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem von Heidelberg kommenden Audi eines 52-Jährigen. Zwei ...

mehr