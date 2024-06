Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen - Einsatz von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst, PM Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem es heute gegen 10:15 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Bürgermeister-Fuchs-Straße kam, konnte das Feuer zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet eine Dachgeschosswohnung in Brand. Über das Schadensbild, die Brandursache sowie Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Nach bisherignen Erkenntnissen wurde mindestens eine Person verletzt. Über die Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell