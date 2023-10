POL-PDLD: Maikammer - Überteuerter Kammerjäger

Eußerthal (ots) - Am letzten Wochenende ging ein Hundehalter mit seinem Hund auf dem Radweg zwischen Eußerthal und Albersweiler. Hierbei nahm der Hund etwas auf. Als es dem Hund zunehmend schlechter ging fuhr der Halter mit seinem Hund in die Tierklinik. Dort angekommen war der Hund verstorben. Aufgrund der Symptome geht man in der Klinik davon aus, dass er Hund einen mit Rattengift versetzten Köder gefressen hat. Zeugenhinweise an die PW Annweiler unter 06346-96462519. ...

mehr