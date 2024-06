POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen -Einsatz von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst, PM Nr.1

Weinheim (ots) - Derzeit kommt es in der Straße "Am Drachenstein" zu einem Brandgeschehen. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Stefan Wilhelm Telefon: 0621 / 174-1111 E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

mehr