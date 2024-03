Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Eisenbahnstraße/Nachtragsmeldung

Coesfeld (ots)

Nachtrag zu Auftrag Nr. 5312581

Nach derzeitigem Stand ist das Feuer in einer Wohnung in der 7. Etage ausgebrochen. Das Feuer ist zwischenzeitlich gelöscht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zwei Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert und in einer angrenzenden Schule untergebracht. Zur Zeit prüft die Feuerwehr die Bewohnbarkeit der anderen Wohnungen.

Ursprungsmeldung:

Dülmen, Eisenbahnstraße/Brand in Wohnhaus - Erstmeldung 15.03.2024, 09:12 Uhr

Coesfeld Zurzeit sind Polizei und Feuerwehr mit starken Kräften im Bereich Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße in Dülmen im Einsatz. Gegen 8.30 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung des Brandes ein. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell